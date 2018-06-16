Збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на старті турніру в Кіпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3×3 здобула першу перемогу на “Limassol Challenger”, здолавши в матчі групового етапу хорватський Загреб. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Українці активно пішли вперед та першими відкрили рахунок. Досить швидко наші вийшли вперед на три очки. Однак суперник дальнім влучанням скоротив відставання — 3:4. “Жовто-блакитні” весь час змушували суперника наздоганяти. Після половини ігрового часу наші відірвалися вже на чотири очка — 9:5.
Попри втому, українцям на заключних хвилинах вдалося відбити досить наполегливі спроби суперника врятувати матч. То ж перша перемога на Кіпрі — 19:14.
Остаточне становище після першого ігрового дня з’ясується після заключних матчів у групах. Зокрема в групі А ще зіграють команди Сербії та Хорватії.
Додамо, що в першому матчі українці з мінімальною різницею поступилися сербам.