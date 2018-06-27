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Сборная Украины отправилась в Турцию на игру отбора к ЧМ по баскетболу

Сборная Украины отправилась в Турцию на игру отбора к ЧМ по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 11018 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Национальная мужская сборная Украины отправилась в Анкару на матч 5-го тура отбора на чемпионат мира по баскетболу против сборной Турции, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В Анкару команда во главе Евгения Мурзина полетела в следующем составе: Вячеслав Бобров (“Пьен Жвайгздес” Литва), Сергей Гладырь (“АС Монако” Франция), Юджин Джетер (“Тянцзине Голд Лайонс” Китай), Игорь Зайцев (“Роса Радом” Польша), Владимир Конев (“Черкасские Обезьяны”), Вячеслав Кравцов (“Эскишехир” Турция), Александр Липовый (“Прометеас”, Греция), Денис Лукашов (“Витаутас” Литва), Александр Мишула ("Днепр“), Артем Пустовой, (”Обрадойро“ Испания), Максим Пустозвонов (”Кантон Чарджуй“ США), Александр Рябчук, (”Химик“).

Также в штабе Мурзина отправились ассистенты главного тренера — Максим Михельсон, Виталий Черний и Александр Лохманчук.

Отмечено, что в день прилета запланировано вечерняя тренировка сборной Украины на “Анкара Арена”.

Заметим, что после четырех матчей отборочного турнира чемпионата мира — 2019 (первый этап отбора) мужская сборная Украины удерживает лидерство в группе В с 3-мя победами.

Напомним, что пока единственное поражение “желто-голубые” получили во втором туре отбора именно против турок, проиграв в Киеве 60:67.

Украинские Национальные Новости

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