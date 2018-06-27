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Збірна України вирушила у Туреччину на гру відбору до ЧС з баскетболу

Київ • УНН

 • 11018 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Національна чоловіча збірна України вирушила до Анкари на матч 5-го туру відбору на чемпіонат світу з баскетболу проти збірної Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

До Анкари команда на чолі Євгена Мурзіна полетіла у наступному складі: В'ячеслав Бобров ("П'єно Жвайгздес" Литва), Сергій Гладир ("АС Монако" Франція), Юджин Джетер ("Тянцзинь Голд Лайонс" Китай), Ігор Зайцев ("Роса Радом" Польща), Володимир Конєв ("Черкаські Мавпи"), В'ячеслав Кравцов ("Ескішехір" Туреччина), Олександр Липовий ("Прометеас", Греція), Денис Лукашов ("Вітаутас" Литва), Олександр Мішула ("Дніпро"), Артем Пустовий, "Обрадойро" (Іспанія), Максим Пустозвонов ("Кантон Чардж" США), Олександр Рябчук, ("Хімік").

Також у штабі Мурзіна відправилися асистенти головного тренера – Максим Міхельсон, Віталій Черній і Олександр Лохманчук.

Зазначено, що у день прильоту заплановане вечірнє тренування збірної України на "Анкара-Арена".

Зауважимо, що після чотирьох матчів відбірного турніру чемпіонату світу - 2019 (перший етап відбору) чоловіча збірна України утримує лідерство у групі В з 3-ма звитягами.

Нагадаємо, що поки єдину поразку "жовто-блакитні" одержали у другому турі відбору саме проти турків, програвши у Києві 60:67.

Українські Національні Новини

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