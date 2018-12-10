Сборная Украины опередила Россию в рейтинге ФИФА

По состоянию на 7 декабря, украинская женская команда занимает 24 место. 23 место заняли австрийки, 25 - россиянки.

Сильнейшей сборной в женском футболе остается команда США, на втором месте - Германия. Последнее место (50) занимает Гана.

Как писал УНН, по данным обновленного рейтинга ФИФА (ноябрь) мужская футбольная сборная Украины потеряла одну позицию, пропустив вперед сборную Словакии.

Напомним, в УЕФА завершается каденция Григория Суркиса, и он уже окончательно потерял возможность быть переизбран повторно на должность вице-президента организации.