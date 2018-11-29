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Україна втратила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлену генерацію світового рейтингу національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Україна втратила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

У цій версії Україна посіла 28-му сходинку, маючи 1482 бали. “Жовто-блакитні” пропустили вперед себе колишнього суперника по Лізі націй Словаччину, від якої зазнали поразки у крайній зустрічі турніру (1:4). Натомість інший екс-суперник команди Шевченка в Лізі націй — Чехія — піднялася на 6 щаблів і посідає 42 місце.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга чемпіонів: “Ліон” не хоче їхати до Харкова через воєнний стан

Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 18-й сходинці.

Зауважимо, що в топ-10 відбулася тільки одна зміна — Португалія (6-й рядок) помінялася місцями з Уругваєм (7). У ролі лідерів залишилися Бельгія, Франція та Бразилія.

Українські Національні Новини

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