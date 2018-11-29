Украина утратила позицию в обновленном рейтинге ФИФА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103812 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109382 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145905 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134986 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127602 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118040 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141613 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина утратила позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Украина утратила позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Киев  •  УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную генерацию мирового рейтинга национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

В новой версии Украина заняла 28-ю строчку, имея 1482 балла. "Желто-голубые" пропустили вперед себя бывшего соперника по Лиге наций Словакию, от которой потерпели поражение в крайней встрече турнира (1:4). Зато другой экс-соперник команды Шевченко в Лиге наций - Чехия - поднялась на 6 ступеней и занимает 42 место.

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Среди представителей Европы наша национальная команда сейчас находится на 18-й строчке.

Заметим, что в топ-10 произошло только одно изменение - Португалия (6-я строчка) поменялась местами с Уругваем (7). В качестве лидеров остались Бельгия, Франция и Бразилия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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