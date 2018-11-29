Украина утратила позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную генерацию мирового рейтинга национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
В новой версии Украина заняла 28-ю строчку, имея 1482 балла. "Желто-голубые" пропустили вперед себя бывшего соперника по Лиге наций Словакию, от которой потерпели поражение в крайней встрече турнира (1:4). Зато другой экс-соперник команды Шевченко в Лиге наций - Чехия - поднялась на 6 ступеней и занимает 42 место.
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Среди представителей Европы наша национальная команда сейчас находится на 18-й строчке.
Заметим, что в топ-10 произошло только одно изменение - Португалия (6-я строчка) поменялась местами с Уругваем (7). В качестве лидеров остались Бельгия, Франция и Бразилия.