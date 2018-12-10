Збірна України випередила Росію у рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Збірна України піднялася на одну сходинку у жіночому рейтингу ФІФА, передає УНН із посиланням на відповідний рейтинг.
Станом на 7 грудня, українська жіноча команда займає 24 місце. 23 місце посіли австрійки, 25 - росіянки.
Найсильнішою збірною у жіночому футболі залишається команда США, на другому місці – Німеччина. Останнє місце (50) посідає Гана.
Як писав УНН, за даними оновленого рейтингу ФІФА (листопад) чоловіча футбольна збірна України втратила одну позицію, пропустивши уперед збірну Словаччини.
Нагадаємо, в УЄФА завершується каденція Григорія Суркіса, і він вже остаточно втратив можливість бути переобраним повторно на посаду віце-президента організації.