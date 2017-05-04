Сборная Украины U-17 с поражения стартовала на Евро

"В противостоянии с командой Нидерландов "сине-желтые" с минимальным счетом уступили "оранжевым" - 0:1", - говорится в сообщении.

На 14-й минуте мяч после удара Владислава Супряги попал в каркас ворот голландцев, а вратарь соперников Схенделар не дал нашим игрокам сыграть на добивании. Этот эпизод активизировал игру: Маллахи, Абухлал и Хасполат поочередно беспокоили Лтайфа, который демонстрировал отличную игру на последнем рубеже. Перед самым перерывом помогла нашему голкиперу стойка, когда Маллахи уже видел мяч в воротах.

Во втором тайме "оранжевые" прочно закрепились на половине поля украинцев. Непосредственной остроты у ворот Лтайфа не было, но напряжение росло, ведь по сравнению с первой половиной встречи, украинцы глубже прессинговали соперников. Следствием этого стал гол, забитый на 61-й минуте, автором которого стал капитан голландцев Эль Бушатауи.

В течение двадцати минут, что оставались сыграть командам в дебютной встрече на Евро-2017, украинская сборная так и не нашла резервов для того, чтобы хотя бы завоевать хотя бы одно очко.

Напомним, 7 мая в 17:00 "сине-желтые" встретятся со сверстниками из Англии.