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Збірна України U-17 з поразки стартувала на Євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Збірна України U-17  у фінальній частині чемпіонату Європи 2017 року у Хорватії зазнала поразки від збірної Нідерландів, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Збірна України U-17 з поразки стартувала на Євро

“У протистоянні із командою Нідерландів „синьо-жовті“ з мінімальним рахунком поступилися „помаранчевим“ — 0:1”, — йдеться в повідомленні.

На 14-й хвилині м’яч після удару Владислава Супряги влучив у каркас воріт нідерландців, а воротар суперників Схенделар не дав нашим гравцям зіграти на добиванні. Цей епізод активізував гру: Маллахі, Абухлал та Хасполат по черзі турбували Лтайфа, який демонстрував відмінну гру на останньому рубежі. Перед самою перервою у нагоді нашому голкіперу стала стійка, коли Маллахі вже бачив м’яч у воротах.

У другому таймі “помаранчеві” міцно закріпилися на половині поля українців. Безпосередньої гостроти біля воріт Лтайфа не було, але напруга зростала, адже, порівняно із першою половиною зустрічі, українці глибше пресингували суперників. Наслідком цього став гол, забитий на 61-й хвилині, автором якого став капітан нідерландців Ель Бушатауї.

Протягом двадцяти хвилин, що залишалися зіграти командам у дебютній зустрічі на Євро-2017, українська збірна так і не знайшла резервів для того, щоб хоча б вибороти бодай одне очко.

Нагадаємо, 7 травня о 17:00 “синьо-жовті” зустрінуться із однолітками з Англії.

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