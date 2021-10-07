Сборная Украины разгромила Россию на чемпионате Европы по регбилиг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Национальная сборная команда Украины по регбилиг получила потрясающую победу над сборной России в чемпионате Европы по регбилиг-2021, передает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по регбилиг в Facebook.
Детали
“Желто-голубая” команда сумела сокрушить сборную России со счетом 96:18. Для украинцев это был первый матч на турнире, а россияне играли во второй раз, в матче-открытии они со счетом 10:66 проиграли сербам.
Уже 9 октября на команду Украины ждет решающая игра за итоговую победу в розыгрыше. В соперниках Сербия.
Напомним
Украинский победили на чемпионате Европы по “регби-7”.