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Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна збірна команда України з регбіліг здобула приголомшливу перемогу над збірною Росії в чемпіонаті Європи з регбіліг-2021, передає УНН з посиланням на Федерацію України з регбіліг у Facebook.

Деталі

“Жовто-блакитна” команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.

Вже 9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.

Нагадаємо

Українки перемогли на чемпіонаті Європи з “регбі-7”.

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