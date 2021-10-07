Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг

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“Жовто-блакитна” команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.

Вже 9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.

Нагадаємо

Українки перемогли на чемпіонаті Європи з “регбі-7”.