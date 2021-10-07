Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна збірна команда України з регбіліг здобула приголомшливу перемогу над збірною Росії в чемпіонаті Європи з регбіліг-2021, передає УНН з посиланням на Федерацію України з регбіліг у Facebook.
Деталі
“Жовто-блакитна” команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.
Вже 9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.
Нагадаємо
Українки перемогли на чемпіонаті Європи з “регбі-7”.