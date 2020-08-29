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Сборная Украины проведет матч с Россией на волейбольном ЧЕ

Киев • УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. По итогам жеребьевки сборная Украины U-20 узнала соперников на молодежном чемпионате Европы по волейболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Сборная Украины проведет матч с Россией на волейбольном ЧЕ

Украинская команда попала в группу ІІ вместе с Россией, Германией, Белоруссией, Турцией и Нидерландами.

Вашему вниманию состав группы I: Чехия, Польша, Италия, Франция, Сербия, Бельгия.

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Отмечается, что в секстете "желто-голубые" померяются силами, в частности, с сильнейшей командой континента - Россией, которая стала победителем европейского первенства двухлетней давности, которую совместно проводили Нидерланды и Бельгия.

Добавим, что по две сильнейшие команды попадут сразу в полуфинал турнира, который пройдет в чешском Брно с 26 сентября. Коллективы, занявшие в группах третьи и четвертые позиции, в дальнейшем поборются за 5-8 итоговые места.

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