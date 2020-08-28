Російська збірна відмовилася від участі в київському ЧЄ з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Чемпіонат Європи з художньої гімнастики 2020 року, який пройде у столиці України, відбуватиметься без участі збірної Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Російська сторона не бажає відбувати ізоляцію у вигляді 14 днів на території України. Саме це стало основною причиною відмови.
"Умови, які висувають організатори, для російських спортсменів неприйнятні. Там потрібно сидіти два тижні в ізоляції, а це неможливо. Тому ми не подавали заявку на участь в чемпіонаті Європи", - наголосила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики Росії Ірина Вінер-Усманова.
Примітно, що майже 300 гімнасток з 39 країн змагатимуться на європейській першості з художньої гімнастики цього року в Києві: 145 учасниць у дорослій віковій групі та 138 юніорок.
Додамо також, 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики мав пройти в Києві 21-24 травня, але він був перенесений у зв'язку з поширенням коронавірусу.