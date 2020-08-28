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Российская сборная отказалась от участия в киевском ЧЕ по художественной гимнастике

Киев • УНН

 • 17517 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2020 года, который пройдет в столице Украины будет проходить без участия сборной России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Российская сборная отказалась от участия в киевском ЧЕ по художественной гимнастике

Российская сторона не желает отбывать изоляцию в виде 14 дней на территории Украины. Именно это стало основной причиной отказа.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы", - отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.

Примечательно, что почти 300 гимнасток из 39 стран будут соревноваться на европейском первенстве по художественной гимнастике в этом году в Киеве: 145 участниц во взрослой возрастной группе и 138 юниорок.

Добавим также, 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Киеве 21-24 мая, но он был перенесен в связи с распространением коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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