Российская сборная отказалась от участия в киевском ЧЕ по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2020 года, который пройдет в столице Украины будет проходить без участия сборной России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Российская сторона не желает отбывать изоляцию в виде 14 дней на территории Украины. Именно это стало основной причиной отказа.
"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы", - отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.
Примечательно, что почти 300 гимнасток из 39 стран будут соревноваться на европейском первенстве по художественной гимнастике в этом году в Киеве: 145 участниц во взрослой возрастной группе и 138 юниорок.
Добавим также, 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Киеве 21-24 мая, но он был перенесен в связи с распространением коронавируса.