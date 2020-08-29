Збірна України проведе матч з Росією на волейбольному ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За підсумками жеребкування збірна України U-20 дізналася суперників на молодіжному чемпіонаті Європи з волейболу, передає УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Українська команда потрапила до групи ІІ разом із Росією, Німеччиною, Білорусією, Туреччиною та Нідерладнами.
До вашої уваги склад групі І: Чехія, Польща, Італія, Франція, Сербія, Бельгія.
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Зазначається, що в секстеті "жовто-блакитні" поміряються силами, зокрема, з найсильнішою командою континенту – Росією, яка стала переможцем європейської першості дворічної давнини, яку спільно проводили Нідерланди та Бельгія.
Додамо, що по дві найсильніші команди потраплять одразу до півфіналу турніру, який пройде в чеському Брно з 26 вересня. Колективи, які посядуть у групах треті й четверті позиції, надалі позмагаються за 5-8 підсумкові місця.