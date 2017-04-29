Сборная Украины уступила в серии буллитов Южной Кореи в матче закрытии ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сборная Украины проиграла по серии буллитов свой последний матч на чемпионате мира в дивизионе IA против Южной Кореи (1: 2), который проходил в киевском "Дворце Спорта", передает УНН со ссылкой на сайт Международной хоккейной федерации.
фПершимы счет во встрече открыли представители Кореи на 5-й минуте второго периода, но на 14й минуте второго отрезка украинцы усилиями Сергея Бабинца перевели игру в овертайм после чего последовала серия буллитов.
В составе Украинской свои броски не реализовали Никита Буценко и Виталий Кукла в Южной Корее два из трех броски достигли цели.
Таки образом украинцы набрали первое очко в турнирной таблице и следующий чемпионат мира проведут в Дивизионе ИС.
Отметим, что в других противостояниях Казахстан обыграл Венгрию - 3: 1, а Польша была разгромлена Австрией.
Примечательно, что Южная Корея набрала 11 очков и по выигранным поединком в очной встрече против Казахстана (11), вышли в элитный Дивизион впервые в истории. С первого места повысилась Австрия (12 очков).