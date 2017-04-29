Збірна України поступилася в серії булітів Південній Кореї у матчі-закритті ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Збірна України програла по серії булітів свій останній матч на чемпіонаті світу в дивізіоні IA проти Південної Кореї (1:2), що проходив у київському “Палаці Спорту”, передає УНН з посиланням на сайт Міжнародної хокейної федерації.
Першими рахунок у зустрічі відкрили представники Кореї на 5-й хвилині другого періоду, але на 14й хвилині другого відрізку українці зусиллями Сергія Бабинця перевели гру в овертайм після чого послідкувала серія булітів.
У складі українців свої кидки не реалізували Микита Буценко та Віталій Лялька, у Південної Кореї два із трьох кидки досягли мети.
Таки чином українці набрали перше очко в турнірній таблиці і наступний чемпіонат світу проведуть у Дивізіоні ІВ.
Відзначимо, що в інших протистояннях Казахстан обіграв Угорщину — 3:1, а Польща була розгромлена Австрією.
Примітно, що Південна Корея набрала 11 очок і за виграним поєдинком в очній зустрічі проти Казахстану (11), вийшли до елітного Дивізіону вперше в історії. З першого місця підвищилась Австрія (12 очок).