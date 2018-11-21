Сборная Украины объявила заявку на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу определился с заявкой на матчи второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
К расширенному ростер национальной команды попали 14 игроков. В команде нашлось место, как дебютантам, так и более опытным игрокам:
защитники:
Александр Рябчук (“Химик”), Александр Кобец (“Кэпитал Сити”), Иссуфу Санон (“Олимпия”), Павел Крутоус (“Киев-Баскет”), Александр Липовый (“Промитеас”), Иван Ткаченко, (“Черкасские Обезьяны”);
Нападающие: Максим Пустозвонов (БК “Одесса”), Александр Беликов (БК “Одесса”), Сергей Павлов (“Химик”), Вячеслав Бобров (“Гипускоа-Баскет”), Богдан Близнюк (“Бней Гарцлия”), Владимир Герун (“Бреоган”);
Центру: Вячеслав Петров (“Химик”), Вячеслав Кравцов (“Бургос”).
Заметим, что матч против чемпионов Европы словенцев наша национальная команда сыграет 29 ноября В Запорожье в обновленном ДС “Юность”.