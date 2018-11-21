Сборная Украины объявила заявку на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2019

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106544 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113226 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150683 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145133 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136774 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128366 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171637 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сборная Украины объявила заявку на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2019

Киев  •  УНН

 • 9905 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу определился с заявкой на матчи второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

К расширенному ростер национальной команды попали 14 игроков. В команде нашлось место, как дебютантам, так и более опытным игрокам:

защитники:

Александр Рябчук (“Химик”), Александр Кобец (“Кэпитал Сити”), Иссуфу Санон (“Олимпия”), Павел Крутоус (“Киев-Баскет”), Александр Липовый (“Промитеас”), Иван Ткаченко, (“Черкасские Обезьяны”);

Нападающие: Максим Пустозвонов (БК “Одесса”), Александр Беликов (БК “Одесса”), Сергей Павлов (“Химик”), Вячеслав Бобров (“Гипускоа-Баскет”), Богдан Близнюк (“Бней Гарцлия”), Владимир Герун (“Бреоган”);

Центру: Вячеслав Петров (“Химик”), Вячеслав Кравцов (“Бургос”).

Заметим, что матч против чемпионов Европы словенцев наша национальная команда сыграет 29 ноября В Запорожье в обновленном ДС “Юность”.

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