Збірна України оголосила заявку на найближчі матчі відбору на ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Тренерський штаб чоловічої національної збірної України з баскетболу визначився із заявкою на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію баскетболу України.
До розширеного ростеру національної команди потрапили 14 гравців. У команді знайшлося місце, як дебютантам, так і більш досвідченим гравцям:
Захисники:
Олександр Рябчук (“Хімік”), Олександр Кобець (“Кепітал Сіті”), Іссуф Санон (“Олімпія”), Павло Крутоус (“Київ-Баскет”), Олександр Липовий (“Промітеас”), Іван Ткаченко, (“Черкаські Мавпи”);
Форварди: Максим Пустозвонов (БК “Одеса”), Олександр Беліков (БК “Одеса”), Сергій Павлов (“Хімік”), В’ячеслав Бобров (“Гіпускоа-Баскет”), Богдан Близнюк (“Бней Гарцлія”), Володимир Герун (“Бреоган”);
Центрові: В’ячеслав Петров (“Хімік”), В’ячеслав Кравцов (“Бургос”).
Зауважимо, що матч проти чемпіонів Європи словенців наша національна команді зіграє 29 листопада у Запоріжжі в оновленому ПС “Юність”.