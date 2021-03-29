Сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Стала известна заявка сборной Украины на поединок квалификации к чемпионату мира 2022 года против национальной команды Казахстана, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Что известно
В лагере сборной Украины после игры с Финляндией остались 27 игроков, которые готовятся к поединку.
Состав сборной Украины на матч против Казахстана:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — “Шахтер”), Георгий Бущан ( “Динамо”), Дмитрий Резник ( “Ворскла”), Андрей Лунин ( “Реал”, Испания).
Защитники: Илья мешкотно, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — “Динамо”), Ефим Конопля ( “Десна”), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — “Шахтер”), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия ), Богдан Михайличенко ( “Андерлехт”, Бельгия).
Полузащитники: Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”), Евгений Макаренко ( “Кортрейк”, Бельгия), Марлос, Евгений Коноплянка (оба — “Шахтер”), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все — “Динамо”) Александр Зубков ( “Ференцварош”, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — “Аталанта”, Италия).
Нападающие: Роман Яремчук ( “Гент”, Бельгия), Артем Довбик ( “Днепр-1”), Жуниор Мораес ( “Шахтер”).
Заметим, что защитника Виталия Миколенко поддержала команда несмотря на то, что он стал антигероем матча с финнами (1: 1). Игрок во второй половине дня покинул расположение сборной, поскольку, как известно, не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.
Дополнение
Матч с Казахстаном пройдет 31 марта на НСК “Олимпийский” в Киеве.