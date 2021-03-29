Збірна України оголосила заявку на матч з Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Що відомо

У таборі збірної України після гри з Фінляндією залишилися 27 гравців, які готуються до поєдинку.

Склад збірної України на матч проти Казахстану:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — “Шахтар”), Георгій Бущан (“Динамо”), Дмитро Різник (“Ворскла”), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія).

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — “Динамо”), Юхим Конопля (“Десна”), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — “Шахтар”), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія), Богдан Михайліченко (“Андерлехт”, Бельгія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Євген Макаренко (“Кортрейк”, Бельгія), Марлос, Євген Коноплянка (обидва — “Шахтар”), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі — “Динамо”), Олександр Зубков (“Ференцварош”, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — “Аталанта”, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Артем Довбик (“Дніпро-1”), Жуніор Мораес (“Шахтар”).

Зауважимо, що захисника Віталія Миколенка підтримала команда попри те, що він став антигероєм матчу з фінами (1:1). Гравець у другій половині дня залишив розташування збірної, оскільки, як відомо, не зможе допомогти партнерам у матчі з Казахстаном.

Доповнення

Матч з Казахстаном пройде 31 березня на НСК “Олімпійський” у Києві.