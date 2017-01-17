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Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Киев • УНН

 • 10081 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Наставники украинской сборной уже определились с составом команд.

В Польше Украину будут представлять 10 биатлонистов:

Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.

Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Напомним, что накануне европейского первенства биатлонистов ждет еще один этап Кубка мира, который состоится в итальянском Антхольце с 19 по 22 января.

Как сообщал УНН, украинский биатлонист Д.Пидручный поднялся в общем зачете Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

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