Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Наставники украинской сборной уже определились с составом команд.
В Польше Украину будут представлять 10 биатлонистов:
Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.
Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
Напомним, что накануне европейского первенства биатлонистов ждет еще один этап Кубка мира, который состоится в итальянском Антхольце с 19 по 22 января.
Как сообщал УНН, украинский биатлонист Д.Пидручный поднялся в общем зачете Кубка мира.