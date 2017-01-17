Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде в польському місті Душники-Здруй, з 25 по 29 січня. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Наставники української збірної вже визначилися зі складом команд.
В Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів:
Жінки: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.
Чоловіки: Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
Нагадаємо, що напередодні європейської першості на біатлоністів чекає ще один етап Кубка світу, який відбудеться в італійському Антхольці з 19 по 22 січня.
Як повідомляв УНН, український біатлоніст Д.Підручний піднявся в загальному заліку Кубка світу.