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Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону

Київ • УНН

 • 10081 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде в польському місті Душники-Здруй, з 25 по 29 січня. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

Наставники української збірної вже визначилися зі складом команд.

В Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів:

Жінки: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.

Чоловіки: Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Нагадаємо, що напередодні європейської першості на біатлоністів чекає ще один етап Кубка світу, який відбудеться в італійському Антхольці з 19 по 22 січня.

Як повідомляв УНН, український біатлоніст Д.Підручний піднявся в загальному заліку Кубка світу.

Українські Національні Новини

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