Сборная Украины не изменила положение в обновленном рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко осталась на 37 строчке в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации футбола.
"Желто-голубые" имеют в своем активе 761 очко и отстают на 1 пункт от Австрии и аж на 23 балла оторвались от ближайшего конкурента - Парагвая.
Не изменили позиции и соперники нашей команды в отборе на чемпионат мира 2018 года. Только сборная Косово опустилась на два места (172).
В топ-10 также не произошло никаких изменений - Бразилия первая, Аргентина друга, дальше разместились Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания.
Примечательно, что значительный рывок в активе национальной команды Мадагаскара +9 (111), наибольший регресс по Малави -14 (114).