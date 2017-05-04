Збірна України не змінила становище в оновленому рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка залишилася на 37 сходинці в оновленому рейтингу ФІФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації футболу.
“Жовто-блакитні” мають у своєму доробку 761 очко і відстають на 1 пункт від Австрії і аж на 23 бали відірвалися від найближчого конкурента — Парагваю.
Не змінили позиції і суперники нашої команди у відборі на чемпіонат світу 2018 року. Лише збірна Косова опустилася на два місця (172).
У топ-10 також не відбулося жодних змін — Бразилія перша, Аргентина друга, далі розмістилися Німеччина, Чилі, Колумбія, Франція, Бельгія, Португалія, Швейцарія та Іспанія.
Примітно, що найзначніший ривок в активі національної команди Мадагаскару +9 (111), найбільший регрес за Малаві −14 (114).