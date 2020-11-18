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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 94252 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100274 просмотра

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Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией: ждет решения УЕФА

Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией: ждет решения УЕФА

Киев  •  УНН

 • 14052 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором настаивает на готовности провести матч группового этапа элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии в среду, 18 ноября, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Отмечается, что никаких оснований для отмены игры нет, поскольку в расположении "желто-синих" есть достаточное количество футболистов (более 13-ти, из которых минимум один - вратарь) с отрицательными результатами тестов на COVID-19.

УАФ просит Европейский футбольный союз повлиять на решение местной власти Швейцарии о невозможности проведения поединка, а также позволить пополнить состав национальной команды несколькими футболистами из "молодежки".

Примечательно, что решение об отмене матча принимало не УЕФА, а главный санитарный врач Люцерна. Почему он не позволил сыграть здоровым украинским футболистам, которых достаточно для выхода на поле, пока не известно.

В УАФ настаивают, что итог игры "Украина - Швейцария" должен быть определен по спортивному принципу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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