Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией: ждет решения УЕФА

Отмечается, что никаких оснований для отмены игры нет, поскольку в расположении "желто-синих" есть достаточное количество футболистов (более 13-ти, из которых минимум один - вратарь) с отрицательными результатами тестов на COVID-19.

УАФ просит Европейский футбольный союз повлиять на решение местной власти Швейцарии о невозможности проведения поединка, а также позволить пополнить состав национальной команды несколькими футболистами из "молодежки".

Примечательно, что решение об отмене матча принимало не УЕФА, а главный санитарный врач Люцерна. Почему он не позволил сыграть здоровым украинским футболистам, которых достаточно для выхода на поле, пока не известно.

В УАФ настаивают, что итог игры "Украина - Швейцария" должен быть определен по спортивному принципу.