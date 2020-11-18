Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией: ждет решения УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором настаивает на готовности провести матч группового этапа элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии в среду, 18 ноября, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Отмечается, что никаких оснований для отмены игры нет, поскольку в расположении "желто-синих" есть достаточное количество футболистов (более 13-ти, из которых минимум один - вратарь) с отрицательными результатами тестов на COVID-19.
УАФ просит Европейский футбольный союз повлиять на решение местной власти Швейцарии о невозможности проведения поединка, а также позволить пополнить состав национальной команды несколькими футболистами из "молодежки".
Примечательно, что решение об отмене матча принимало не УЕФА, а главный санитарный врач Люцерна. Почему он не позволил сыграть здоровым украинским футболистам, которых достаточно для выхода на поле, пока не известно.
В УАФ настаивают, что итог игры "Украина - Швейцария" должен быть определен по спортивному принципу.