Збірна України готова зіграти зі Швейцарією: чекає рішення УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому наполягає на готовності провести матч групового етапу елітного дивізіону Ліги націй проти Швейцарії в середу, 18 листопада, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Відзначається, що ніяких підстав для скасування гри немає, оскільки в розташуванні "жовто-синіх" є достатня кількість футболістів (більше 13-ти, з яких мінімум один - воротар) з негативними результатами тестів на COVID-19.
УАФ просить Європейський футбольний союз вплинути на рішення місцевої влади Швейцарії про неможливість проведення поєдинку, а також дозволити поповнити склад національної команди кількома футболістами з "молодіжки".
Примітно, що рішення про скасування матчу приймало не УЄФА, а головний санітарний лікар Люцерна. Чому він не дозволив зіграти здоровим українським футболістам, яких достатньо для виходу на поле, поки не відомо.
В УАФ наполягають, що підсумок гри "Україна - Швейцарія" повинен бути визначений за спортивним принципом.