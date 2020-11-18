Збірна України готова зіграти зі Швейцарією: чекає рішення УЄФА

Відзначається, що ніяких підстав для скасування гри немає, оскільки в розташуванні "жовто-синіх" є достатня кількість футболістів (більше 13-ти, з яких мінімум один - воротар) з негативними результатами тестів на COVID-19.

УАФ просить Європейський футбольний союз вплинути на рішення місцевої влади Швейцарії про неможливість проведення поєдинку, а також дозволити поповнити склад національної команди кількома футболістами з "молодіжки".

Примітно, що рішення про скасування матчу приймало не УЄФА, а головний санітарний лікар Люцерна. Чому він не дозволив зіграти здоровим українським футболістам, яких достатньо для виходу на поле, поки не відомо.

В УАФ наполягають, що підсумок гри "Україна - Швейцарія" повинен бути визначений за спортивним принципом.