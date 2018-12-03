Сборная Украины узнала календарь матчей квалификации на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 по футболу национальная сборная Украины узнала календарь матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В группе В Украина стартует встречей против действующих чемпионов Европы - Португалии. Матч пройдет 22-го марта в 21:45 на территории оппонента.
Второй тур для команды Шевченко пройдет также в гостях - 25 марта с Люксембургом.
Только 7 июня Украина будет принимать первого соперника, которым станет Сербия.
К вашему вниманию расписание следующих туров:
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- 10 июня в 21:45 Украина - Люксембург
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- 7 сентября в 19:00 Литва - Украина
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- 11 октября в 21:45 Украина - Литва
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- 14 октября в 21:45 Украина - Португалия
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- 17 ноября в 16:00 Сербия - Украина.
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Стоит отметить, что пока неизвестны города, которые будут принимать домашние поединки отбора сборной Украины.
Напомним, определились все группы отборочного этапа футбольного Евро-2020.