Визначились усі групи відбіркового етапу футбольного Євро-2020

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Дубліні завершилася церемонія жеребу відбірного турніру футбольного чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Своїх суперників дізналися 55 національних збірних:

Група A: Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово.

Група C: Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь.

Група D: Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар.

Група E: Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан.

Група F: Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови, Мальта.

Група G: Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, КЮР Македонія, Латвія.

Група H: Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра.

Група I: Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Марино.

Група J: Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія, Ліхтенштейн.

Варто зазначити, що кожна збірна проведе по два матчі проти команд своєї групи. У фінальну стадію вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Так визначаться володарі 20 з 24 путівок у фінальну стадію. Доля ще чотирьох вирішиться в стикових матчах.

Окрім того додамо, перший тур циклу пройде 21-23 березня, а заключний 17-19 листопада.

Як повідомляв УНН, до групи В відбору на Євро-2020 потрапила Україна, а також ще чотири збірних.

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