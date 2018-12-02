Визначились усі групи відбіркового етапу футбольного Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Дубліні завершилася церемонія жеребу відбірного турніру футбольного чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Своїх суперників дізналися 55 національних збірних:
Група A: Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово.
Група C: Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь.
Група D: Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар.
Група E: Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан.
Група F: Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови, Мальта.
Група G: Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, КЮР Македонія, Латвія.
Група H: Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра.
Група I: Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Марино.
Група J: Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія, Ліхтенштейн.
Варто зазначити, що кожна збірна проведе по два матчі проти команд своєї групи. У фінальну стадію вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Так визначаться володарі 20 з 24 путівок у фінальну стадію. Доля ще чотирьох вирішиться в стикових матчах.
Окрім того додамо, перший тур циклу пройде 21-23 березня, а заключний 17-19 листопада.
Як повідомляв УНН, до групи В відбору на Євро-2020 потрапила Україна, а також ще чотири збірних.