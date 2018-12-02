Роналду зіграє проти збірної України

"Загалом у кваліфікаційному турнірі, який триватиме з 21 березня 2019 року по 31 березня 2020 року, братимуть участь 55 команд, з яких до фінального турніру потраплять 24. Раніше у фінальній частині чемпіонатів Європи з футболу брали участь лише 16 команд. Українська збірна потрапила до групи B, в якому зіграє з чинним чемпіоном Європи - збірною Португалії, а також футболістами Сербії, Литви, Люксембургу," - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв УНН, раніше стали відомими склади кошиків для жеребкування кваліфікації Євро-2020 року, яка відбудеться 2 грудня в Дубліні.