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Україна потрапила до другого кошика перед жеребкуванням відбору Євро-2020

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Стали відомими склади кошиків для жеребкування кваліфікації Євро-2020 року, яка відбудеться 2 грудня в Дубліні, інформує УНН із посиланням на сайт УЄФА.

Україна потрапила до другого кошика разом із Німеччиною, Ісландією, Боснією і Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Уельсом, Чехією.

Інші учасники постали в наступних корзинах:

Кошик Ліги націй УЄФА (4): Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія;

Кошик 1: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща;

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль;

Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія;

Кошик 5: КЮР Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови;

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Зазначено, що переможці груп Ліги націй (в тому числі й Україна) гарантували собі як мінімум місце в стикових матчах.

Додамо, що по дві кращі команди кожної групи вийдуть до фінальної стадії футбольного Євро. Інші путівки в стикових матчах в березні 2020 року розіграють переможці груп Ліги націй або наступні за рейтингом команди. Якщо в якій-небудь лізі бракуватиме чотирьох команд для участі в “стиках”, вакантні місця займуть команди з інших ліг відповідно до рейтингу Ліги націй.

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