Україна потрапила до другого кошика перед жеребкуванням відбору Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Стали відомими склади кошиків для жеребкування кваліфікації Євро-2020 року, яка відбудеться 2 грудня в Дубліні, інформує УНН із посиланням на сайт УЄФА.
Україна потрапила до другого кошика разом із Німеччиною, Ісландією, Боснією і Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Уельсом, Чехією.
Інші учасники постали в наступних корзинах:
Кошик Ліги націй УЄФА (4): Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія;
Кошик 1: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща;
Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль;
Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія;
Кошик 5: КЮР Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови;
Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Зазначено, що переможці груп Ліги націй (в тому числі й Україна) гарантували собі як мінімум місце в стикових матчах.
Додамо, що по дві кращі команди кожної групи вийдуть до фінальної стадії футбольного Євро. Інші путівки в стикових матчах в березні 2020 року розіграють переможці груп Ліги націй або наступні за рейтингом команди. Якщо в якій-небудь лізі бракуватиме чотирьох команд для участі в “стиках”, вакантні місця займуть команди з інших ліг відповідно до рейтингу Ліги націй.