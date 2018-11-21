Украина попала во вторую корзину перед жеребьевкой отбора Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Стали известны составы корзин для жеребьевки квалификации Евро-2020 года, которая состоится 2 декабря в Дублине, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Украина попала во вторую корзину вместе с Германией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Швецией, Россией, Австрией, Уэльсом, Чехией.
Другие участники появились в следующих корзинах:
Корзина Лиги наций УЕФА (4): Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия;
Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;
Корзина 5: БЮРМ, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова;
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Отмечено, что победители групп Лиги наций (в том числе и Украины) гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах.
Добавим, что по две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию футбольного Евро. Другие путевки в стыковых матчах в марте 2020 разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды. Если в какой-либо лиге хватит четырех команд для участия в “стыках”, вакантные места займут команды из других лиг согласно рейтингу Лиги наций.