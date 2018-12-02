Роналду сыграет против сборной Украины

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Дублине прошла жеребьевка сборных по футболу в квалификационного турнира Евро-2020, по результатам которого одним из соперников Украины станет сборная Португалии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

"Всего в квалификационном турнире, который пройдет с 21 марта 2019 по 31 марта 2020 года, примут участие 55 команд, из которых в финальный турнир попадут 24 Ранее в финальной части чемпионатов Европы по футболу участвовали лишь 16 команд. Украинская сборная попала в группу B, в которой сыграет с действующим чемпионом Европы - сборной Португалии, а также футболистами Сербии, Литвы, Люксембурга", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее стали известны составы корзин для жеребьевки квалификации Евро-2020 года, которая состоится 2 декабря В Дублине.

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