Роналду сыграет против сборной Украины

"Всего в квалификационном турнире, который пройдет с 21 марта 2019 по 31 марта 2020 года, примут участие 55 команд, из которых в финальный турнир попадут 24 Ранее в финальной части чемпионатов Европы по футболу участвовали лишь 16 команд. Украинская сборная попала в группу B, в которой сыграет с действующим чемпионом Европы - сборной Португалии, а также футболистами Сербии, Литвы, Люксембурга", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, ранее стали известны составы корзин для жеребьевки квалификации Евро-2020 года, которая состоится 2 декабря В Дублине.