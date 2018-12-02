Определились все группы отборочного этапа футбольного Евро-2020

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88946 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104463 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139642 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137241 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132695 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165085 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Определились все группы отборочного этапа футбольного Евро-2020

Определились все группы отборочного этапа футбольного Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 77659 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Дублине завершилась церемония жеребьевки отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Своих соперников узнали 55 национальных сборных:

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа C: Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, БЮРМ, Латвия.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Стоит отметить, что каждая сборная проведет по два матча против команд своей группы. В финальную стадию выйдут две лучшие команды каждой группы. Так определятся обладатели 20 из 24 путевок в финальную стадию. Судьба еще четырех решится в стыковых матчах.

Кроме того добавим, первый тур цикла пройдет 21-23 марта, а заключительный 17-19 ноября.

Как сообщал УНН, в группу В отбора на Евро-2020 попала Украина, а также еще четыре сборных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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