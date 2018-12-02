Определились все группы отборочного этапа футбольного Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Дублине завершилась церемония жеребьевки отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Своих соперников узнали 55 национальных сборных:
Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа C: Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, БЮРМ, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Стоит отметить, что каждая сборная проведет по два матча против команд своей группы. В финальную стадию выйдут две лучшие команды каждой группы. Так определятся обладатели 20 из 24 путевок в финальную стадию. Судьба еще четырех решится в стыковых матчах.
Кроме того добавим, первый тур цикла пройдет 21-23 марта, а заключительный 17-19 ноября.
Как сообщал УНН, в группу В отбора на Евро-2020 попала Украина, а также еще четыре сборных.