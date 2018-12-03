Збірна України дізналася календар матчів кваліфікації до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 з футболу національна збірна України дізналася календар матчів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У групі В Україна стартуватиме зустріччю проти чинних чемпіонів Європи - Португалії. Матч пройде 22-го березня о 21:45 на території опонента.
Другий тур для команди Шевченка пройде також в гостях – 25 березня із Люксембургом.
Тільки 7-го червня Україна прийматиме першого суперника, яким стане Сербія.
До вашої уваги розклад наступних турів:
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- 10 червня о 21:45 Україна – Люксембург
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- 7 вересня о 19:00 Литва – Україна
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- 11 жовтня о 21:45 Україна – Литва
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- 14 жовтня о 21:45 Україна – Португалія
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- 17 листопада о 16:00 Сербія – Україна.
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Варто відзначити, що наразі невідомі міста, які прийматимуть домашні поєдинки відбору збірної України.
Нагадаємо, визначились усі групи відбіркового етапу футбольного Євро-2020.