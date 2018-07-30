Сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет, который проходил в финском Сейняйоки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
В финале португальцы победили команду Италии в дополнительное время со счетом 4:3 (основное время — 2:2). В полуфинале португальцы победили украинцев (5:0), итальянцы — французов (2:0).
Сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы. В прошлом году португальцы проиграли в финале англичанам (1:2).