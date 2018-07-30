Збірна Португалії вперше стала чемпіоном Європи з футболу серед гравців до 19 років

У фіналі португальці перемогли команду Італії в додатковий час з рахунком 4:3 (основний час — 2:2). У півфіналі португальці перемогли українців (5:0), італійці — французів (2:0).

Збірна Португалії вперше стала чемпіоном Європи. У минулому році португальці програли в фіналі англійцям (1:2).