Сборная Франции обыграла испанцев в финале Лиги наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся финальный поединок Лиги наций-2021, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Счет в матче открыли испанцы на 64 минуте усилиями Оярсабаля, который пробил низом под дальнюю штангу. В ответ "трехцветные" забили дважды. На 66 минуте Карим Бензема обводным ударом поразил девятку ворот испанцев.
Автором победного взятия ворот стал Килиан Мбаппе, который на 86 минуте обыграл голкипера при выходе с ним с глазу на глаз - 2: 1.
Справка
На данном турнире Франция потеряла два очка, обойдя в группе действующего обладателя трофея Португалию, а также финалиста ЧМ-2018 Хорватии и очень прочную Швецию. В полуфинале французы сыграли дефицит в два мяча и взяли верх над Бельгией.