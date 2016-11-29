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Сборная Аргентины осуществляла перелет на том же самолете, который разбился в Колумбии

Киев • УНН

 • 8964 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сборная Аргентины по футболу 20 дней назад совершала перелет на отборочный матч Чемпионата мира 2018 против Бразилии на том же самолете Lamia BAE-146, который разбился в Колумбии, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Сборная Аргентины осуществляла перелет на том же самолете, который разбился в Колумбии

Как сообщается, за 20 дней до трагедии, сборная Аргентины осуществляла перелет на отборочный матч Чемпионата мира 2018 против Бразилии на том же самолете Lamia BAE-146, который разбился с бразильской футбольной командой "Шапекоенсе" в Колумбии. Игроки сборной Аргентины делали селфи на борту самолета перед вылетом.

Напомним, по меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером.

Как сообщал УНН, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе".

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