Сборная Аргентины осуществляла перелет на том же самолете, который разбился в Колумбии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сборная Аргентины по футболу 20 дней назад совершала перелет на отборочный матч Чемпионата мира 2018 против Бразилии на том же самолете Lamia BAE-146, который разбился в Колумбии, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Как сообщается, за 20 дней до трагедии, сборная Аргентины осуществляла перелет на отборочный матч Чемпионата мира 2018 против Бразилии на том же самолете Lamia BAE-146, который разбился с бразильской футбольной командой "Шапекоенсе" в Колумбии. Игроки сборной Аргентины делали селфи на борту самолета перед вылетом.
Напомним, по меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером.
Как сообщал УНН, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе".