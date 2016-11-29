Збірна Аргентини здійснювала перельот на тому ж літаку, який розбився в Колумбії

Як повідомляється, за 20 днів до трагедії, збірна Аргентини здійснювала перельот на відбірковий матч Чемпіонату світу 2018 проти Бразиліх на тому ж літаку Lamia BAE-146, який розбився з бразильською футбольною командою “Шапекоенсе” у Колумбії. Гравці збірної Аргентини робили селфі на борту літака перед вильотом.

Нагадаємо, щонайменше 75 людей загинули в авіакатастрофі літака, на борту якого перебувала частина бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", в понеділок увечері.

Як повідомляв УНН, бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб, включаючи велику частину бразильської футбольної команди "Шапекоенсе".