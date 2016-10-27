Увеличение минимальной заработной платы соответствует общему балансу бюджета и не повлечет инфляции - Премьер

"За счет того, что мы проведем детенизацию заработных плат, за счет того, что мы начнем выплачивать справедливую заработную плату, бюджет будет сбалансирован. Дефицит не будет превышен более 3%. Никаких проблем у нас не будет. Я это просто подтверждаю и подчеркиваю. Это все соответствует нашему общему балансу", - подчеркнул Премьер-министр.

Председатель Правительства отметил, что после принятия такого решения надо перебалансировать бюджет, но общие цифры бюджета и дефицит не изменятся.

"Никаких негативных финансовых экономических последствий это не будет иметь. Какие могут быть негативные последствия, если люди начнут получать свою заработанную заработную плату?" - Отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики заложить этот показатель в Государственный бюджет на 2017 год. Ко второму чтению законопроект будет представлен с минимальной заработной платой в 3200 грн, отметил он.

Напомним, Правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.