Збільшення мінімальної заробітної плати відповідає загальному балансу бюджету та не спричинить інфляції - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Збільшення мінімальної заробітної плати удвічі до 3200 грн відповідає загальному балансу бюджету та не спричинить інфляційних процесів і не зашкодить бізнесу, натомість це рішення сприятиме забезпеченню справедливої системи оцінки праці у країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання журналістів у Парижі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"За рахунок того, що ми проведемо детінізацію заробітних плат, за рахунок того, що ми почнемо виплачувати справедливу заробітну плату, бюджет буде збалансований. Дефіцит не буде перевищений більше ніж 3%. Жодних проблем у нас не буде. Я це просто підтверджую і підкреслюю. Це все відповідає нашому загальному балансу", - наголосив Прем’єр-міністр.
Голова Уряду зазначив, що після прийняття такого рішення треба перебалансувати бюджет, але загальні цифри бюджету та дефіцит не зміняться.
"Жодних негативних фінансових економічних наслідків це не буде мати. Які можуть бути негативні наслідки, якщо люди почнуть отримувати свою зароблену заробітну плату?" – зазначив Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики закласти цей показник до Державного бюджету на 2017 рік. До другого читання законопроект буде поданий з мінімальною заробітною платою у 3200 грн, зазначив він.
Нагадаємо, Уряд збирається у 2017 році довести мінімальну зарплату до рівня 3200 грн.