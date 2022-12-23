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Сохранить связь: Киевский КБК готов обеспечить электроэнергией вышки мобильных операторов

Сохранить связь: Киевский КБК готов обеспечить электроэнергией вышки мобильных операторов

Киев • УНН

 • 3580182 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Руководство австрийского холдинга Pulp Mill Holding предлагает операторам мобильной связи предоставить питание с собственных ресурсов предприятий Pulp Mill Print (г. Киев, ул. Мурманская, 7) и Киевского картонно-бумажного комбината (г. Обухов, ул.Киевская, 130) для вышек мобильной связи, находящихся рядом с мощностями предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ККБК, передает УНН.

Цитата

“По нашим данным, одна вышка покрывает до семи тысяч мобильных абонентов. Понимаем, что это – капля в море, однако для нас важна жизнь каждого человека, а быть на постоянной связи со своими родными, иметь возможность услышать сигнал тревоги или же вызвать скорую в случае необходимости — первоочередные потребности каждого украинца в это сложное время”, — сообщил Олег Дубровка, заместитель Председателя Наблюдательного Совета ККБК.

В пресс-службе сообщают - все мобильные операторы, которые готовы присоединиться к инициативе, могут позвонить по телефону +38 (044) 593-04-00 или отправить письмо на электронную почту [email protected]

Ранее

На территории Киевского картонно-бумажного комбината по инициативе Pulp Mill Holding открылся круглосуточный “Пункт Несокрушимости”.

В случае веерных отключений или даже блекаута на комбинате создали все необходимые условия для горожан: туалеты, бесперебойный доступ к сети, места для работы, все необходимое для зарядки устройств, горячий чай, кофе, вкусности и даже душ.

Добавим

Киевский КБК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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