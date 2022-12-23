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Зберегти зв'язок: Київський КПК готовий забезпечити електроенергією вежі мобільних операторів

Зберегти зв'язок: Київський КПК готовий забезпечити електроенергією вежі мобільних операторів

Київ • УНН

 • 3580185 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Керівництво австрійського холдингу Pulp Mill Holding пропонує операторам мобільного зв’язку надати живлення з власних ресурсів підприємств Pulp Mill Print (м. Київ, вул. Мурманська, 7) та Київського картонно-паперового комбінату (м. Обухів, вул. Київська, 130) для веж мобільного зв’язку, які знаходяться поряд з потужностями підприємств. Про це повідомляє пресслужба ККПК, передає УНН.

Цитата

“За нашими даними, одна вежа покриває до семи тисяч мобільних абонентів. Розуміємо, що це – крапля в морі, однак для нас важливе життя кожної людини, а бути на постійному зв’язку зі своїми рідними, мати можливість почути сигнал тривоги або ж викликати швидку у разі потреби — першочергові потреби кожного українця у цей складний час” — повідомив Олег Дубровка, заступник Голови Наглядової Ради ККПК.

У пресслужбі повідомляють - всі мобільні оператори, які готові долучитися до ініціативи, можуть зателефонувати за номером +38 (044) 593-04-00 або надіслати лист на електронну пошту [email protected]

Раніше

На території Київського картонно-паперового комбінату за ініціативи Pulp Mill Holding відкрився цілодобовий “Пункт Незламності”.

На випадок віялових відключень або навіть блекауту на комбінаті створили усі необхідні умови для містян: туалети, безперебійний доступ до мережі, місця для роботи, усе необхідне для зарядки пристроїв, гарячі чай, кава, смаколики та навіть душ.

Додамо

Київський КПК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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