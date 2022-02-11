Обогатились на 2 млн грн: в Кировоградской области двое семейных врачей штамповали фальшивые COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Кировоградской области на подделке COVID-сертификатов разоблачили двух семейных врачей. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое семейных врачей одной из районных поликлиник области. Они привлекли к схеме медицинскую сестру этого самого медучреждения.
Женщина определяла среди пациентов тех, кто сомневался вакцинироваться. Всем, кто был против прививок, предлагала заплатить 3 000 гривен и получить сертификат, не делая саму процедуру.
После получения денег врачи вносили персональные данные якобы привитого человека в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth.
Этим противоправным "бизнесом" медработники занимались более года. Каждый месяц они вносили до 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им "заработать" до 2 млн грн.
Во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:
- журналы регистрации вакцинированных людей;
- мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас планируют сообщить злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную типографию, которая занималась подделкой COVID-сертификатов для работников.