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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Збагатилися на 2 млн грн: на Кіровоградщині двоє сімейних лікарів штампували фальшиві COVID-сертифікати

Збагатилися на 2 млн грн: на Кіровоградщині двоє сімейних лікарів штампували фальшиві COVID-сертифікати

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Кіровоградській області на підробленні COVID-сертифікатів викрили двох сімейних лікарів. Про це повідомили у СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до схеми медичну сестру цього самого медзакладу.

Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався вакцинуватися. Всім, хто був проти щеплень, пропонувала сплатити 3 000 гривень та отримати сертифікат, не роблячи саму процедуру.

Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я eHealth.

Цим протиправним "бізнесом" медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дала змогу їм "заробити" до 2 млн грн.

Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили:

- журнали реєстрації вакцинованих осіб;

- мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі планують повідомити зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

На Львівщині правоохоронці викрили підпільну типографію, яка займалася підробленням COVID-сертифікатів для заробітчан.

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