Зайцева и Дронов еще не подали апелляции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Защита Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще не подавали апелляционной жалобы в суд. Об этом в комментарии журналисту сообщила УНН пресс-секретарь Киевского районного суда города Харькова Наталья Бардина.
"Пока защита Зайцевой и Дронова не подавали апелляции", - сообщила Бардина.
Она также добавила, что защита Зайцевой знакомится с материалами дела, в то же время адвокат Дронова еще не начал ознакомление.
К слову, защита имеет 30 дней для подачи апелляции с момента оглашения приговора.
Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.
Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.