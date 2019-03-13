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Зайцева и Дронов еще не подали апелляции

Зайцева и Дронов еще не подали апелляции

Киев  •  УНН

 • 14622 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Защита Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще не подавали апелляционной жалобы в суд. Об этом в комментарии журналисту сообщила УНН пресс-секретарь Киевского районного суда города Харькова Наталья Бардина.

"Пока защита Зайцевой и Дронова не подавали апелляции", - сообщила Бардина.

Она также добавила, что защита Зайцевой знакомится с материалами дела, в то же время адвокат Дронова еще не начал ознакомление.

К слову, защита имеет 30 дней для подачи апелляции с момента оглашения приговора.

Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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