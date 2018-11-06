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Заявлением об отставке Луценко хочет избавиться от "навешенного" на него негатива - эксперт

Заявлением об отставке Луценко хочет избавиться от "навешенного" на него негатива - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15125 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Отставка Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины позволит ему избавиться от всех обвинений, которые озвучивали в его адрес политические оппоненты. Такое мнение выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии корреспонденту УНН.

"В этой ситуаций отставка Луценко является не проявлением слабости, а является первым шагом к возвращению Луценко в политику. Как политик Луценко может больше себя реализовать", - отметил политолог.

По его мнению, объективных оснований для подачи в отставку для Генпрокурора не было, тем не менее он показал, что не цепляется за власть. Такой решительный шаг, по словам политолога, помог Луценко отстраниться от негатива, который на него пытались перевести его оппоненты - в том числе и в связи с делами относительно общественных активистов.

"Его оппоненты или политические конкуренты пытались на него повесить негатив, но фактически таким своим поступком он их переиграл и остался в выигрыше", - добавил политолог.

Теперь, по мнению Балы, политику нетрудно будет вернуться к власти - через выборы в составе одной из политических сил или самостоятельно - через выборы в мажоритарном округе.

При этом эксперт уточнил, что после отставки главы ГПУ остро встанет вопрос о замещении вакантной должности.

"Это вопрос непростой, потому что речь идет о достаточно серьезной фигуре как Генерального прокурора. Проблема в том, за кого проголосует Верховная Рада - с этим есть серьезные проблемы", - подчеркнул политолог.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня представляет Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале Верховной Рады.

Добавим, Юрий Луценко - Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Член СНБО.

Еще до голосования Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генпрокурора человеку без юридического образования и нормируют реформу Генпрокуратуры.

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