Заявою про відставку Луценко хоче позбутися "навішаного" на нього негативу - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Відставка Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України дозволить йому позбутися всіх звинувачень, які озвучували на його адресу політичні опоненти. Таку думку виразив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі кореспонденту УНН.
"У цій ситуацій відставка Луценка є не проявом слабкості, а є першим кроком до повернення Луценка в політику. Як політик Луценко може більше себе реалізувати", - зазначив політолог.
На його думку, об’єктивних підстав для подачі у відставку для Генпрокурора не було, тим не менш він показав, що не чіпляється за владу. Такий рішучий крок, за словами політолога, допоміг Луценку відсторонитися від того негативу, який на нього намагались перекласти його опоненти – у тому числі і у зв’язку зі справами відносно громадських активістів.
"Його опоненти або політичні конкуренти намагались на нього повісити негатив, але фактично таким своїм вчинком він їх переграв і залишився у виграші", - додав політолог.
Відтепер, на думку Бали, політику неважко буде повернутися до влади – через вибори у складі однієї з політичних сил чи самостійно – через вибори у мажоритарному окрузі.
При цьому експерт уточнив, що після відставки голови ГПУ гостро постане питання про заміщення вакантної посади.
"Це питання непросте, тому що мова йде про достатньо серйозну фігуру як Генеральний прокурор. Проблема в тому, за кого проголосує Верховна Рада – з цим є серйозні проблеми", - підкреслив політолог.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку. Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради.
Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.
Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.