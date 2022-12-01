кремль хочет испортить репутацию ВСУ: в Минобороны объяснили видео с "плохими условиями" для пленных

Детали

"кремлевская власть продолжает попытки нанести ущерб репутации украинским защитникам и защитницам из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными. Время от времени появляются фейковые видео или срежиссированные видео о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными", – рассказала Маляр.

Она отметила, что попавшие в украинский плен россияне содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права.

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"К ним обеспечивается полный доступ представителей международных организаций и содержание отвечает полностью всем нормам и международным стандартам. К сожалению, мы не имеем зеркального отношения к нашим военнопленным со стороны россии. Факты нарушений со стороны рф мы фиксируем и будем делать все, чтобы в правовом поле россия понесла ответственность за свои действия", – сказала Маляр.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Луганской области российские военные сымитировали сдачу в плен для того, чтобы уничтожить украинских военных. Именно так уполномоченный по правам человека прокомментировал фрагменты видео, которые начали распространять россияне, обвиняя украинских военных в "беспричинном уничтожении военных вс рф".

Начато производство по факту вероломства российских оккупантов, которые в Луганской области сымитировали сдачу в плен и открыли огонь по украинским военным.